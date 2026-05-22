Il Como si prepara alla prossima trasferta di campionato con alcune incognite legate alla condizione di alcuni giocatori. Nico Paz resta in dubbio a causa di problemi al ginocchio e non è ancora certa la sua presenza in campo. Anche Fabregas potrebbe non essere rischiato, considerato il suo stato di forma. La squadra si allena intensamente in vista della partita contro Cremona, che si presenta come una sfida importante per gli obiettivi stagionali. La tifoseria segue con attenzione ogni aggiornamento sulle condizioni dei giocatori.

Sono giorni di piena fibrillazione per il Como e la sua tifoseria, a poco più di 48 ore dall’ultima sfida di campionato che potrebbe regalare ai lariani il sogno Champions League. Ma la squadra guidata da Cesc Fabregas dovrà necessariamente vincere alo Zini contro la Cremonese alla disperata caccia di punti salvezza e sperare in qualche buona notizia da San Siro o dal Bentegodi dove saranno impegnati Milan e Roma. L’allenatore spagnolo, però, rischia di dover ancora rinunciare a Nico Paz, il quale dopo aver saltato la partita contro il Parma per un problema a un ginocchio che non sembrava particolarmente grave in un primo momento, è a rischio pure per l’ultima sfida di campionato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allarme in casa Como. Nico Paz ancora in dubbio per la trasferta di Cremona. Problemi al ginocchio, Fabregas forse non lo rischia

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