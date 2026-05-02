Dopo la partita tra Como e Napoli, Cesc Fabregas si è rivolto ai microfoni di Dazn rispondendo a una domanda su Nico Paz. La questione riguardava un possibile trasferimento del giocatore alla fine della stagione, ma Fabregas ha risposto con fermezza, negando di avere informazioni in merito e invitando a non fare supposizioni in questo momento. La conversazione si è concentrata sul futuro del giovane talento e sulla sua situazione contrattuale.

A microfoni accesi, Fabregas sceglie la difesa secca. La domanda di Dazn era inevitabile — Nico Paz lascerà il Como a fine stagione? — e la risposta del catalano arriva con un piglio che sa più di insofferenza che di smentita: “E chi ve lo dice? Non è il momento di parlare di questo, mancano tre partite”. Non un “no” tecnico, non una smentita di sostanza: una chiusura del discorso, fatta col tono di chi non vuole vedere oltre il finale di stagione. Fabregas Nico Paz: la difesa cortese che non sposta i fatti. Il problema, per Fabregas, è che sui fatti il film è già girato. Fabrizio Romano lo scrisse a settembre, e il Napolista lo ha riportato con dovizia di dettagli: la prossima estate Nico Paz tornerà al Real Madrid per soli 10 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fabregas a Dazn dopo Como-Napoli: “Nico Paz via a fine stagione? E chi ve lo dice? Non è il momento”

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