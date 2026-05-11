Guerra di mafia sul Gargano ed estorsioni la Squadra Mobile di Foggia ha eseguito 18 misure cautelari

Da lanotiziagiornale.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Squadra Mobile di Foggia ha eseguito 18 misure cautelari in seguito a un’indagine su una guerra di mafia nel Gargano, che ha coinvolto tre omicidi, due tentati omicidi e vari casi di estorsione. Le autorità hanno portato avanti un'operazione per contrastare le attività criminali legate a questa faida. L’indagine ha portato all’esecuzione di misure restrittive nei confronti di diversi soggetti ritenuti coinvolti.

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Tre omicidi, due tentati omicidi e numerosi casi di estorsione. Con queste accuse la Squadra Mobile di Foggia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, dalla Procura di Foggia e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, ha eseguito 18 misure cautelari nei confronti di soggetti accusati, a vario titolo, di estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori locali. Una maxi operazione nel corso della quale sono state effettuate numerose perquisizioni e disposti anche controlli straordinari del territorio. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, le condotte contestate sarebbero state finalizzate ad agevolare la cosiddetta mafia foggiana e le sue batterie criminali.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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