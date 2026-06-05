Nuovo vertice alla Squadra Mobile BAT | arriva Andrea Ambrosino

La Squadra Mobile BAT ha annunciato l’arrivo di Andrea Ambrosino come nuovo dirigente. Durante la sua esperienza a Rovigo, Ambrosino ha ottenuto risultati nella lotta contro la criminalità organizzata. Ora, si concentrerà sulla gestione delle attività criminali nella provincia BAT. Le domande principali riguardano i successi raggiunti in passato e le strategie che adotterà per contrastare la criminalità organizzata nella nuova sede.

Quali risultati ha ottenuto Ambrosino durante la sua esperienza a Rovigo?. Come gestirà il nuovo dirigente la criminalità organizzata nella provincia BAT?. Quali competenze specifiche porterà il nuovo vice questore aggiunto sul territorio?. Perché l'esperienza di Ambrosino a Foggia è fondamentale per la sicurezza locale?.? In Breve Ambrosino sostituisce Gianluca Gentiluomo dopo il suo trasferimento ad altra sede. Percorso professionale tra Questura di Rovigo e Gruppo Gargano a Foggia. Esperienza operativa con sequestro di quasi mezzo quintale di cocaina in Veneto. Coordinamento operazione Mare e Monti con 39 ordinanze per associazione mafiosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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