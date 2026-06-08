Faceva l'ambulante a Pesaro, dopo essere arrivato 10 anni fa dalla Nigeria. Ora, grazie a un biglietto fortunato del "Gratta e Vinci", si è "intascato" 500mila euro. La storia di Imagbe Ehizomwengie ha commosso tutti. E lui ora, in lacrime, ringrazia così: "Italiani bravi, non mi avete lasciato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Il clandestino di Pesaro che ha vinto 500mila euro: "Grazie italiani, non mi avete lasciato"

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Clandestino vince 500mila euro al Gratta e Vinci ma non ha la cittadinanza per ritirarli, i giudici gli danno ragione e la concedono reddit

Provate voi ad avere un rimborso dal fisco se per caso avete il documento di identitá scaduto. A questi giudici vanno mandati ispettori ogni santo giorno e incriminarli per eversione. x.com

Clandestino vince 500mila euro al Gratta e Vinci, ma non può incassarli: giudice lo regolarizzaUna vincita da mezzo milione di euro può cambiare la vita, ma nel caso di Imagbe Ehizomwengie, 36enne originario della Nigeria, la fortuna si è trasformata subito in una lunga vicenda giudiziaria. L’u ... virgilio.it

Imagbe, da clandestino a re del Gratta e Vinci. Il biglietto da mezzo milione? Preso con 5 euro di elemosinaIl 36enne nigeriano ha acquistato un tagliando fortunato da mezzo milione di euro: non ci credevo, ho pianto. Prigioniero in Libia, poi la traversata su un barcone verso l’Italia. Dopo 10 anni duriss ... msn.com