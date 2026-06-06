Un uomo senza permesso di soggiorno ha vinto 500.000 euro con un biglietto Gratta e Vinci, ma non può riscuoterli. La vincita è avvenuta a Pesaro, e l’uomo era coinvolto in attività di vendita ambulante di fazzoletti in strada. Nonostante il premio, la mancanza di documenti validi impedisce il pagamento. La vicenda riguarda la combinazione tra la vincita e le restrizioni legali sul soggiorno nel paese.

Pesaro, 6 giugno 2026 – Vince 500mila euro con un Gratta e Vinci, ma non riesce a incassarli perché è senza permesso di soggiorno. Per sbloccare quella fortuna è dovuto passare dal tribunale, che alla fine gli ha riconosciuto il diritto alla protezione speciale. E quei soldi sono diventati il capitale per aprire un negozio a Falconara. La fuga in Italia. È la storia di Imagbe Ehizomwengie, 36enne nigeriano, che ha raccontato di essere fuggito in Italia nel 2016 per sottrarsi all’obbligo, imposto dalla tradizione familiare, di entrare in una setta segreta di cui il padre era uno dei capi spirituali. Il Gratta e Vinci fortunato. L’uomo, irregolare, aveva comprato quel Gratta e Vinci nel novembre del 2025, mentre faceva l’ambulante e chiedeva l’elemosina nei pressi di un supermercato di Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La favola del clandestino che vendeva fazzoletti in strada: vince 500mila euro e il permesso di soggiorno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Non dà gli esami “per depressione”, studentessa fa ricorso contro la revoca del permesso di soggiorno e vinceUna studentessa ha presentato ricorso contro la revoca del permesso di soggiorno, sostenendo di aver avuto problemi di depressione che le impedivano...

Così i migranti che pagavano per il permesso di soggiorno come finti gayUna recente inchiesta della Bbc ha rivelato un sistema che consentiva a migranti di ottenere il permesso di soggiorno nel Regno Unito attraverso...