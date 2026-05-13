Sangiovanni è tornato a parlare con i suoi fan, dopo aver lanciato “Luci allo xeno” e “Veramente”, rispettivamente nell’aprile e giugno scorsi. Poi c’è chi si aspettava che uscisse un disco, l’ultimo e il primo risale al 2022 dal titolo “Cadere volare”, invece nulla. Da mesi invece c’è la certezza che Sangiovanni ha scritto un nuovo album e che stupirà sia per i testi che gli arrangiamenti. Ma sono solo rumors raccolti tra addetti ai lavori. Quel che è certo sono le parole del cantautore, restio a una comunicazione forzata sui social, che ha affidato a un Vlog, pubblicato su YouTube, i suoi “nuovi” pensieri. “Sono passato in studio qui per farmi un tatuaggio nuovo e volevo cogliere l’occasione per parlarvi un po’ in maniera diretta – ha detto il cantautore ‘nato’ nella ventesima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’ -.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sangiovanni riappare: “Mi sento bene. So che sono cose che avete già sentito, poi mi avete visto sparire di nuovo, diciamo che a volte la strada non è non è dritta”

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