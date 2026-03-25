Il Cesena ha annunciato ufficialmente di aver concluso il rapporto di lavoro con il direttore dell’area tecnica, Filippo Fusco. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, che specifica come la risoluzione sia avvenuta in modo consensuale. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla durata o sulle motivazioni di questa separazione.

In una nota il Cesena comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con il direttore dell’area tecnica Filippo Fusco In una nota il Cesena comunica di aver risolto consensualmente il rapporto con il direttore dell’area tecnica Filippo Fusco. “Il club intende ringraziare sentitamente Filippo Fusco per il prezioso lavoro svolto alla guida tecnica del club nel corso dell’attuale stagione sportiva e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”, si legge della nota diffusa dalla società. Fusco, arrivato in estate dopo l'esperienza alla Spal, da alcune settimane non era più in linea con le decisioni del club, ma ha svolto in riva al Savio indubbiamente un buon lavoro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Ufficiale la risoluzione del contratto tra il direttore sportivo Filippo Fusco e il Cesena

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