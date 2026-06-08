Il centrosinistra | Sei anni di grande lavoro auguri a Boscagli

Gli esponenti del centrosinistra hanno commentato l'esito delle elezioni a Lecco, rivolgendosi a Boscagli. Un ex assessore ha affermato che Mauro ha dedicato oltre cinque anni al servizio della comunità e del centrosinistra. La comunicazione si focalizza sull’apprezzamento per l’impegno di Boscagli senza entrare nel merito delle elezioni o dei risultati specifici.

Gli esponenti del centrosinistra commentano l'esito delle elezioni di Lecco.Emanuele Manzoni (ex assessore in quota Alleanza Verdi Sinistra): "Mauro si è messo a disposizione, ha fatto 5 anni più che a tempo pieno a disposizione della nostra comunità, a disposizione del centrosinistra e che i. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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