Andreas Muller ha compiuto 30 anni e ha festeggiato con la famiglia e sui social. Durante il giorno, sono state condivise numerose dediche e messaggi di auguri. Veronica Peparini ha pubblicato una frase rivolta a lui, definendolo “più uomo” e sottolineando un legame oltre le parole. La celebrazione si è svolta principalmente in ambito familiare, accompagnata da commenti di affetto sui social network.

Compleanno in famiglia e sui social per Andreas Muller, che ha festeggiato i suoi 30 anni circondato dall’affetto della sua famiglia e da molte dediche social. Tra i messaggi più significativi c’è quello della moglie Veronica Peparini: “Quando ti ho conosciuto eri piccolo ed eri già coraggioso, curioso e intrigante.. oggi hai ancora queste qualità e non ti dico che le cose siano sempre rose e fiori, ed è così difficile descrivere l’essenza vera del nostro amore perché chi ci conosce sa che caratteri forti abbiamo entrambi. ma chi ci conosce bene sa anche quanto siamo legati, chissà da qualcosa che va’ oltre, forse da quel famoso filo rosso simbolo dell’anima gemella, nel linguaggio comune filo conduttore che unisce pensieri eventi e storie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sei complicato ma sei più uomo. Siamo legati da qualcosa che va oltre”: gli auguri di Veronica Peparini ad Andreas Muller per i 30 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fabio Damato: la favola Ferragni ha chiesto il conto - PARTE 1: prima del Pandoro Gate

Notizie e thread social correlati

Veronica Peparini festeggia il compleanno di Andreas Muller: “Le bimbe sono fortunate ad averti”Il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, è anche il compleanno di Andreas Muller.

Leggi anche: Amici 25, “sei un lupo travestito da pecora”: Alessandra Celentano provoca Veronica Peparini durante il guanto di sfida tra i ballerini Alex e Nicola

Temi più discussi: Veronica Peparini, gli auguri per i 30 anni di Andreas Muller; Andres Muller compie 30 anni, la dedica di Veronica Peparini: Coraggioso e curioso come quando ti ho incontrato. Le bimbe sono...; Veronica Peparini festeggia il compleanno di Andreas Muller: Le bimbe sono fortunate ad averti; Veronica Peparini ad Andreas Muller per i 30 anni: quando ti ho conosciuto eri piccolo oggi un uomo complicato.

Sei complicato ma sei più uomo. Siamo legati da qualcosa che va oltre: gli auguri di Veronica Peparini ad Andreas Muller per i 30 anniComplicato ma uomo: Veronica Peparini celebra i 30 anni di Andreas Muller con una dedica d'amore sui social. ilfattoquotidiano.it

Veronica Peparini ad Andreas Muller per i 30 anni: quando ti ho conosciuto eri piccolo oggi un uomo complicatoOggi Andreas Muller compie 30 anni, scrive gli auguri a se stesso e commenta le parole di sua moglie Veronica Peparini ... ultimenotizieflash.com