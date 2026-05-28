Ballottaggio Boscagli e Piazza aprono a Fumagalli | Sei anni di battaglie comuni ora costruiamo insieme

Da leccotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Boscagli e Piazza, candidati alle elezioni comunali, hanno risposto favorevolmente a un messaggio di dialogo proveniente da un altro schieramento politico, che indica la possibilità di alleanza in vista del secondo turno. I due esponenti del centrodestra hanno sottolineato la collaborazione maturata in sei anni di attività politica e hanno espresso apertura a lavorare insieme per il futuro del Comune. La proposta di apparentamento potrebbe portare a un accordo tra le parti.

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Filippo Boscagli e Carlo Piazza, candidato sindaco e vicesindaco della coalizione di centrodestra, accolgono positivamente il comunicato diffuso da Orizzonte per Lecco e il percorso di confronto avviato in vista del ballottaggio, che può concretizzarsi in una proposta di apparentamento.Sei anni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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