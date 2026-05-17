I Carabinieri della Compagnia di Velletri hanno condotto un servizio di controllo straordinario del territorio tra Ariccia e Genzano di Roma. Durante l’operazione sono state arrestate alcune persone per spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati diversi materiali e sono state applicate sanzioni a varie attività commerciali. I controlli sono ancora in corso e coinvolgono diverse forze dell’ordine per garantire la sicurezza nelle zone interessate.

I controlli serrati dell’Arma hanno permesso di arrestare un cittadino italiano di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di minuziosi controlli da parte dei carabinieri della Sezione Radiomobile l’uomo è stato trovato in possesso di 6 grammi di cocaina e 315 euro in contanti, ritenuto provento dello spaccio. Nel corso delle operazioni, i Carabinieri – unitamente a personale specializzato del Nas e del Nil – hanno inoltre effettuato controlli mirati presso quattro esercizi commerciali della zona. Tre di essi hanno presentato difformità e irregolarità nel rispetto della normativa di settore. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Ariccia | Genzano di Roma. Proseguono i controlli straordinari dei Carabinieri. Un arresto per spaccio, sequestri e sanzioni ad attività commerciali

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