Il centrodestra ha conquistato il ballottaggio nelle città di Arezzo e Macerata, entrambe già amministrate dal centrodestra. Restano ancora da conoscere i risultati a Lecco, Chieti e Trani.

Domenica e lunedì 7 e 8 giugno si è votato per il ballottaggio delle elezioni amministrative in 42 comuni che non avevano eletto un sindaco al primo turno (il 24 e 25 maggio scorsi). Si votava anche in sei capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Lo spoglio è iniziato lunedì alle 15 ed è ancora in corso, ma stanno cominciando ad arrivare alcuni risultati. Nella città più popolosa al voto, Arezzo, che ha poco meno di 100mila abitanti, ha vinto il candidato del centrodestra Marcello Comanducci, sostenuto dai partiti della maggioranza di governo. Comanducci ha 52 anni ed è un imprenditore, ma ad Arezzo ha già avuto incarichi politici: dal 2015 al 2020 è stato assessore al Turismo e alle Attività produttive. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il centrodestra ha vinto il ballottaggio delle comunali ad Arezzo e Macerata

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