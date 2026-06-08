Nel secondo turno delle elezioni comunali, il centrodestra ha ottenuto vittorie ad Arezzo, Lecco e Macerata, mentre il centrosinistra ha conquistato le città di Agrigento e Chieti. I ballottaggi si sono svolti tra il 7 e l’8 giugno, con i risultati definitivi che hanno confermato le preferenze degli elettori in queste cinque città italiane. I dati sono stati aggiornati in tempo reale durante le operazioni di scrutinio.

I Comuni italiani sono tornati al voto per i ballottaggi delle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno. Sono sei le città capoluogo in cui non è stato eletto il sindaco al primo turno: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. In totale sono 41 i Comuni chiamati al voto per il secondo turno, considerando anche i sei capoluoghi. Un voto che servirà per determinare l’esito finale della tornata di comunali, con il centrodestra che ha conquistato Venezia, Reggio Calabria e Crotone al primo turno mentre il centrosinistra si è affermato a Salerno, Pistoia, Mantova, Enna, Prato, Andria e Avellino. A questi risultati vanno aggiunte le vittorie di candidati civici a Messina e Fermo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Elezioni comunali, i risultati dei ballottaggi in diretta: il centrodestra vince ad Arezzo, Lecco e Macerata, il centrosinistra ad Agrigento e Chieti

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