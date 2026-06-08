Alle 15 si sono chiuse le urne per i ballottaggi in 42 comuni italiani, tra cui i capoluoghi di Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Lo spoglio delle schede ha mostrato il centrodestra in vantaggio ad Arezzo e Macerata. Non sono stati ancora resi noti i risultati ufficiali. Restano da verificare le percentuali di voto e le eventuali affluenze.

Urne chiuse dalle ore 15 per i ballottaggi in 42 comuni italiani, tra i quali i capoluoghi Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Al via lo spoglio. Si sono chiuse le votazioni anche in Sardegna dove si è svolta la tornata delle amministrative in 149 Comuni dell'isola per la scelta dei sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali. Nel Lazio si vota a Civita Castellana, Genzano di Roma e Santa Marinella. L'affluenza definitiva è al 52,07%, oltre 8% in calo sul primo turno (60,48%). Tra i primi risultati a consolidarsi quello di Arezzo. Quando siamo oltre i due terzi delle sezioni scrutinate, 76 su 97, Marcello Comanducci si avvia a vincere il ballottaggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunali 2026, lo spoglio dei ballottaggi: centrodestra avanti ad Arezzo e Macerata

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