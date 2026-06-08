Il centro di cardiochirurgia pediatrica resta a Taormina De Luca | Fine a quindici anni di proroghe

Il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina rimarrà aperto, dopo quindici anni di proroghe. Il presidente della regione ha annunciato che questa decisione segna la fine di un periodo di rinnovi temporanei. La struttura è considerata un punto di riferimento per le famiglie e la sanità locale. La decisione è stata accolta con soddisfazione da parte di chi si rivolge al centro per interventi pediatrici complessi.

“Oggi è una grande giornata per Taormina, per la sanità siciliana e soprattutto per le centinaia di famiglie che in questi anni hanno guardato al centro di Cardiochirurgia Pediatrica del Mediterraneo come a un presidio di eccellenza e di speranza”. Lo dichiara il sindaco di Taormina Cateno De. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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