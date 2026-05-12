Taormina allarme sul futuro della cardiochirurgia pediatrica | l’associazione Le Partite Iva Italia chiede garanzie sulla continuità del centro
A Taormina cresce la preoccupazione riguardo al futuro del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale San Vincenzo, considerato un punto di riferimento nella cura delle cardiopatie nei bambini. L’associazione “Le Partite Iva Italia” ha richiesto garanzie sulla continuità delle attività del centro, che rappresenta un’eccellenza nel settore. La questione ha attirato l’attenzione di varia parte della comunità locale e delle associazioni di settore.
Torna alta l’attenzione sul futuro del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina, struttura riconosciuta come eccellenza nella cura delle cardiopatie infantili.L’associazione “Le Partite Iva Italia” esprime forti preoccupazioni rispetto a possibili decisioni di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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