Un senatore di Forza Italia è stato denunciato da una donna di 52 anni per violenza sessuale. Il politico ricopre anche il ruolo di presidente di una commissione parlamentare. La denuncia è stata presentata recentemente, ma non sono stati forniti dettagli sui fatti o sulle eventuali indagini in corso. La vicenda è stata resa nota pubblicamente senza ulteriori specifiche.

Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia e presidente della commissione parlamentare per le questioni regionali, è stato denunciato da una donna di 52 anni per violenza sessuale. Secondo il racconto di lei, riportato da Repubblica, i fatti si sarebbero verificati il 25 febbraio 2025 nell’ufficio di Silvestro in piazza a Roma, a pochi passi dal Senato. I due si erano incontrati lì per parlare di un possibile acquisto di vini ( ndr lei è un agente di commercio di vini). L’incontro è stato confermato dallo stesso senatore, che ha spiegato essere avvenuto tramite un carabiniere sposato con sua cugina. Il militare avrebbe infatti detto alla donna che Silvestro aveva bisogno di una fornitura di bottiglie pregiate per l’inaugurazione della sua villa a Capri. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - Il caso di Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia denunciato per violenza sessuale

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Francesco Silvestro e un carabiniere indagati dopo un'accusa di violenza sessuale in Senato

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