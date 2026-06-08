Francesco Silvestro la Repubblica | Indagato il senatore di Forza Italia con l’ipotesi di violenza sessuale
La Procura di Roma ha aperto un’indagine sul senatore di Forza Italia, accusato da una donna di 52 anni di violenza sessuale. L’indagato, secondo quanto riferito, è stato coinvolto nel procedimento in seguito alla denuncia presentata dall’imprenditrice. La vicenda riguarda un episodio di presunta violenza che avrebbe coinvolto il senatore, ora sotto indagine. La procura ha avviato le verifiche per chiarire i fatti e valutare eventuali responsabilità.
Il caso di Francesco Silvestro, il senatore di Forza Italia accusato da un’imprenditrice 52enne di una presunta violenza sessuale, approda alla Procura di Roma. La vicenda, rivelata in esclusiva dalla giornalista Conchita Sannino su la Repubblica, vede indagati sia il politico, oggi presidente della Bicamerale per gli Affari regionali, per l’ipotesi di violenza sessuale, sia il carabiniere, suo parente, per tentata violenza privata. Sul fascicolo vige il massimo riserbo. Secondo quanto scrive il quantidiano romano, l’iscrizione sarebbe avvenuta anche per garantire la piena tutela delle parti coinvolte e consentire lo svolgimento rapido delle indagini. 🔗 Leggi su Open.online
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