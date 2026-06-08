Francesco Silvestro la Repubblica | Indagato il senatore di Forza Italia con l’ipotesi di violenza sessuale

Notizia in breve

La Procura di Roma ha aperto un’indagine sul senatore di Forza Italia, accusato da una donna di 52 anni di violenza sessuale. L’indagato, secondo quanto riferito, è stato coinvolto nel procedimento in seguito alla denuncia presentata dall’imprenditrice. La vicenda riguarda un episodio di presunta violenza che avrebbe coinvolto il senatore, ora sotto indagine. La procura ha avviato le verifiche per chiarire i fatti e valutare eventuali responsabilità.