Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro indagato con l’ipotesi di violenza sessuale

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro un senatore di Forza Italia, indagato per violenza sessuale. La notizia è stata riportata da un quotidiano, che specifica come l’indagine sia ancora in fase iniziale. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle accuse o sulle eventuali prove raccolte. La vicenda riguarda un politico in carica, ma al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali o aggiornamenti sulle prossime fasi dell’indagine.

La Procura di Roma, secondo quanto riporta La Repubblica, ha aperto un fascicolo che vede indagato il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro con l’ipotesi di violenza sessuale. Nel procedimento risulterebbe iscritto nel registro degli indagati anche un carabiniere, indicato come Antonio P., per tentata violenza privata. Il caso nasce dalla denuncia presentata da una donna di 52 anni, agente di commercio nel settore vinicolo, che ha riferito agli inquirenti un episodio avvenuto all’interno dello studio del parlamentare, nel palazzo di San Luigi de’ Francesi. Secondo la ricostruzione della presunta vittima, al centro dell’indagine, l’incontro sarebbe avvenuto nel febbraio 2025, quando la donna si era recata nell’ufficio del senatore per discutere di una possibile fornitura di vini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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LA RUSSA chiede accertamenti sul caso di SILVESTRO, accusato di violenza sessuale

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