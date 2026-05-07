In Italia, la libertà religiosa è riconosciuta come un diritto fondamentale, garantito dalla Costituzione. Sebbene il paese ospiti un ampio pluralismo di fedi e credenze, questa varietà non deve mettere in discussione i principi di laicità dello Stato. La trasformazione dell’identità statale, infatti, rimane una questione delicata, che non può essere decisa o data per scontata. La presenza di diverse religioni si inserisce nel quadro di una società che riconosce e tutela la diversità.

In Italia il pluralismo religioso è un fatto, non un’opinione. Così credo che vada integrato l’articolo di ieri con la citazione di precisi riferimenti costituzionali e di legge. Dunque, il pluralismo religioso è riconosciuto e garantito dalla Costituzione, tanto che l’art. 19 tutela la libertà di professare liberamente la propria fede, in forma individuale o associata sancendo che “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”, mentre l’art. 8 stabilisce che “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Pluralismo religioso sì, ma senza smarrire le fondamenta della nostra Costituzione che stigmatizza la laicità dello Stato

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