Dopo il caso dello studente trans discriminato a scuola la carriera alias arriva al liceo Aristofane
Dopo la vicenda di uno studente trans discriminato in ambito scolastico, la carriera alias viene ufficialmente approvata al liceo Aristofane durante l’ultimo Consiglio d’Istituto. La decisione è stata comunicata nei giorni scorsi da fonti di Fanpage. La scelta riguarda l’istituzione di un percorso dedicato, volto a favorire l’inclusione e il rispetto delle identità di genere all’interno dell’istituto.
Approvata al liceo Aristofane la carriera alias dopo l'ultimo Consiglio d'Istituto: nei giorni scorsi Fanpage.it aveva riportato la storia di uno studente transgender umiliato da una docente.🔗 Leggi su Fanpage.it
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