Il cantautore britannico Talay Riley autore anche per Britney Spears e Dua Lipa è stato ucciso a coltellate a Londra

Da metropolitanmagazine.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cantautore britannico Talay Riley è stato ucciso a Londra con coltellate. È noto per aver scritto brani per artisti come Britney Spears, Dua Lipa, Khalid, FLO e H.

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Il cantautore Talay Riley, noto soprattutto per aver firmato brani di artisti come Britney Spears, Dua Lipa, Khalid, FLO, H.E.R. e molti altri, è morto a seguito di un accoltellamento a Londra, come confermato dalla Polizia Metropolitana. L’artista trentacinquenne, il cui vero nome era Mark Orabiyi, è stato trovato venerdì mattina con ferite da arma da taglio in un’abitazione a Silvertown, nella zona est della capitale britannica; all’arrivo in ospedale, i medici ne hanno constatato il decesso. Un secondo uomo, di circa vent’anni, è ricoverato per ferite da arma da taglio, ma le sue condizioni non sono gravi. Nel frattempo, gli agenti hanno arrestato tre persone con l’accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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