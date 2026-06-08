Il cantautore britannico Talay Riley è stato ucciso a Londra con coltellate. È noto per aver scritto brani per artisti come Britney Spears, Dua Lipa, Khalid, FLO e H.

Il cantautore Talay Riley, noto soprattutto per aver firmato brani di artisti come Britney Spears, Dua Lipa, Khalid, FLO, H.E.R. e molti altri, è morto a seguito di un accoltellamento a Londra, come confermato dalla Polizia Metropolitana. L’artista trentacinquenne, il cui vero nome era Mark Orabiyi, è stato trovato venerdì mattina con ferite da arma da taglio in un’abitazione a Silvertown, nella zona est della capitale britannica; all’arrivo in ospedale, i medici ne hanno constatato il decesso. Un secondo uomo, di circa vent’anni, è ricoverato per ferite da arma da taglio, ma le sue condizioni non sono gravi. Nel frattempo, gli agenti hanno arrestato tre persone con l’accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il cantautore britannico Talay Riley, autore anche per Britney Spears e Dua Lipa, è stato ucciso a coltellate a Londra

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Talay Riley, Songwriter for Britney Spears, Dead at 35 After Stabbing | E! News

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