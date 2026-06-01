Dua Lipa e Callum Turner matrimonio a sorpresa a Londra

Da lapresse.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati domenica all’Old Marylebone Town Hall a Londra. La coppia ha celebrato il matrimonio in modo riservato, senza annunci ufficiali prima dell’evento. Non sono stati resi noti dettagli sulla cerimonia o sui testimoni. La notizia è stata diffusa attraverso fonti vicine ai protagonisti. La coppia ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulla loro unione.

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Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati. La popstar e l’attore hanno detto il fatidico sì domenica a Londra, all’Old Marylebone Town Hall. Un matrimonio civile riservato ad amici stretti e familiari a cui dovrebbe seguire un grande party a Palermo. Le foto, subito diventate virali sul web, mostrano la cantante britannica con indosso un completo di Schiaparelli e un cappello firmato Stephen Jones Millinery, fa sapere Vogue Italia. Il marito, invece, ha optato per un abito  Ferragamo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vogue Italia (@vogueitalia) Secondo l’indiscrezione data ad aprile dal Giornale di Sicilia, Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto Palermo come location della loro festa di matrimonio, prevista  dal 5 al 7 settembre 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Dua Lipa e Callum Turner, matrimonio a sorpresa a Londra
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Dua Lipa y Callum Turner celebran su matrimonio en Londres

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