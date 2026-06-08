Il cane antidroga fiuta la droga | giovane trasportava in auto oltre un chilo di hashish

Da latinatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di Formia è stato arrestato dopo che un cane antidroga ha trovato oltre un kilo di hashish in auto. L’operazione è stata eseguita dalle forze di polizia dopo un’attività di indagine e un aumento dei controlli sul territorio, finalizzati a contrastare il traffico di droga.

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Trasportava oltre un chilo di hashish il giovane di Formia arrestato dalla guardia di finanza. Un’operazione scattata al termine di una mirata attività info-investigativa e a seguito di una intensificazione del controllo del territorio, finalizzati proprio alla prevenzione e alla repressione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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