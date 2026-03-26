Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato in casa di un uomo di 52 anni di Nettuno più di mezzo chilo di hashish, nascosto in un armadio. Il cane addestrato delle forze dell’ordine ha fiutato la sostanza stupefacente, che è stata sequestrata. L’uomo è stato arrestato al termine dell’intervento.

La perquisizione nell’abitazione di un 52enne di Nettuno che è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio Nascondeva in casa più di mezzo chilo di droga l’uomo di 52 anni di Nettuno arrestato dai carabinieri al termine di una perquisizione che è stata effettuata nella sua abitazione. L’attività rientra in un più ampio servizio condotto dai militari tra quello di Nettuno e il territorio di Anzio ha portato in totale a due arresti e a due denunce, tra cui quella di una minorenne sorpresa a scuola con un coltello. Il 52enne è finito in manette per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Il cane dei carabinieri fiuta la droga nell’armadio di casa: trovato mezzo chilo di hashish

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