Il colpo di scena che sblocca il Centrodestra | Firetto lascia il campo al candidato sindaco Dino Alonge

Dopo settimane di tensioni e discussioni interne, Lillo Firetto ha deciso di ritirarsi dalla corsa per la carica di sindaco nel Centrodestra. La sua scelta ha aperto la strada a un nuovo candidato, Dino Alonge, che ora rappresenta la coalizione alle prossime elezioni comunali. La decisione di Firetto arriva dopo un periodo caratterizzato da polemiche e divergenze tra i membri del fronte politico.

Alla fine Lillo Firetto ha desistito. Le diatribe e le polemiche nel Centrodestra lo hanno indotto a “deporre” ogni intenzione di candidarsi. E la coalizione di Centrodestra ha trovato la quadra su un professionista che non appartiene a nessuno schieramento politico: Gerlando “Dino” Alonge.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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