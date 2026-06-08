A gennaio 2025, Alexander Zverev ha partecipato a uno Slam, ottenendo il ruolo di finalista senza vincere il titolo. Per la terza volta, il tennista tedesco si è trovato a perdere in finale contro un avversario che ha sollevato il trofeo dello Slam. La sua presenza in finale si è ripetuta più volte, ma senza riuscire a conquistare il titolo. Zverev ha assistito alla vittoria di altri giocatori, mentre lui si è fermato alla fase conclusiva del torneo.

A gennaio del 2025 la scena si era ripetuta per la terza volta. Zverev si era dovuto accontentare del piatto del finalista, guardando un altro giocatore davanti a sé sollevare un trofeo dello Slam. Jannik Sinner stava cominciando a far sembrare di routine quei successi, ed era sembrato quasi in imbarazzo, accanto a Zverev. Come si fa a essere felici accanto a qualcun altro che prova un dolore così evidente? Sinner aveva messo le mani sulle spalle di Zverev e per un attimo era sembrato lui quello più grande e maturo, gli aveva detto che prima o poi sarebbe arrivato il suo momento. È troppo forte per non farcela. Zverev ha rivelato queste parole in conferenza stampa: «È stato un momento davvero difficile per me. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Il campione Slam che nessuno voleva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AIKnowing husbands cheating, I calmly made him cry loudly!

Notizie e thread social correlati

Che cos'e? il Grande Slam che nessuno vincerà quest'annoNessuno dei tennisti in gara ha conquistato tutti e quattro i tornei dello Slam quest’anno.

Uomini, donne e uccelli: lo studio che nessuno voleva leggereOggi si discute di uno studio che coinvolge sia uccelli che esseri umani e donne, un argomento insolito e poco frequentato.

Temi più discussi: Zverev, 'il lieto fine è arrivato, spesso ho perso ma ora sono campione Slam'; Roland Garros: Zverev vince il suo primo Slam, battuto Cobolli; Zverev, finalmente: Sono campione Slam e nessuno me lo potrà togliere; Cobolli-Zverev, la finale alle ore 15.

Zverev è il nuovo campione del Roland Garros! Il tennista tedesco vince il primo Slam a 29 anni, onore a Flavio Cobolli che ha giocato un torneo pazzesco #Gazzetta #Cobolli #Zverev #RolandGarros x.com

Dal momento che i sorteggi a 128 giocatori sono stati introdotti in tutti e quattro gli eventi nel 1988, Alexander Zverev è solo il secondo giocatore a vincere un titolo del Grande Slam senza sconfiggere un avversario della top 10 ATP lungo il cammino, dopo Tho reddit

Zverev, 'il lieto fine è arrivato, spesso ho perso ma ora sono campione Slam'Mi complimento con Flavio, non sono in tanti a poter giocare una partita del genere, spero che presto avrai tra le braccia una coppa come questa. Anche come team ve la meritereste per il futuro, e so ... ansa.it

Roland Garros, Zverev: Ora che ho vinto uno Slam sento di poterci riuscire di nuovoTennis - Interviste | Il tedesco: Qui ero rimasto a terra non sapendo se avrei potuto giocare ancora. E ora sono campione: nessuno può togliermelo ... ubitennis.com