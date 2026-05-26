Nessuno dei tennisti in gara ha conquistato tutti e quattro i tornei dello Slam quest’anno. Le sfide sono ancora in corso, ma nessuno ha raggiunto i quattro titoli necessari. Le ultime partite hanno visto vari vincitori, senza che nessuno abbia completato il ciclo. Le competizioni continueranno, ma il Grande Slam rimane irraggiungibile questa stagione.

Niente da fare, quest'anno il Grande Slam non lo farà nessuno. Il motivo è presto detto: Carlos Alcaraz, vincitore del primo Slam dell'anno, gli Australian Open, era l'unico tennista in grado di completare le sequenza vincente, ma l'infortunio al polso è più grave del previsto e il campione spagnolo sarà costretto a saltare anche il Roland Garros. Niente secondo Slam, niente Grande Slam. Che cos'è il Grande Slam e chi lo ha vinto nella storia. Conquista il Grande Slam un giocatore che vince nella stessa stagione tutti e quattro i titoli dello Slam: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e Us Open. Parliamo di un'impresa straordinaria, perché in quasi un secolo di storia è capitato soltanto cinque volte che un tennista ci riuscisse. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Che cos'e? il Grande Slam che nessuno vincerà quest'anno

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Women with the Most Grand Slam Match Wins in Open Era

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