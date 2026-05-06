Oggi si discute di uno studio che coinvolge sia uccelli che esseri umani e donne, un argomento insolito e poco frequentato. La ricerca affronta tematiche legate al comportamento e all’interazione tra queste categorie. È un tema che ha suscitato poche attenzioni, ma che ora si presenta come un punto di riferimento per analisi specifiche. Nessun elemento di opinione o interpretazione viene inserito, restando sui fatti noti.

Oggi si parla di uccelli, e non siamo a uomini e donne, e però si parla comunque di uccelli e uomini e donne, seriamente. Oh, io so già che qui si arrabbieranno molto le femministe, d’altra parte la biologia non l’ho fatta io, e neppure lo studio che ho appena letto. Il fatto, nudo e crudo, è che gli uccelli urbani (piccioni, passerotti, eccetera) tendono a stare più a distanza dalle donne che dagli uomini. Uno studio appena pubblicato si intitola “Sex matters: European urban birds flee approaching women sooner than approaching men” ed è stato pubblicato su People and Nature, rivista della British Ecological Society. È stato coordinato da Federico Morelli, del Department of Life Sciences and Systems Biology dell’Università di Torino, insieme a un gruppo internazionale di ricercatori.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uomini, donne e uccelli: lo studio che nessuno voleva leggere

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