Il Napoli sta preparando quattro acquisti per la prossima stagione, tra cui Rabiot e Frattesi. La società sta lavorando senza annunci ufficiali, mentre si discute anche di un caso legato a Vergara. Allegri e il club sono coinvolti nelle trattative, che sono ancora in fase preliminare. Non sono stati resi noti dettagli sui tempi o sui costi delle operazioni. La strategia di mercato si svolge in modo riservato, senza comunicazioni ufficiali fino a questo momento.

? In Sintesi Il Napoli e Massimiliano Allegri lavorano già a fari spenti per costruire la squadra della prossima stagione. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha individuato quattro priorità: un portiere, un difensore centrale, un terzino destro e un centrocampista. Per la porta si monitora Matej Kovar (PSV), legato all’eventuale uscita di Milinkovic-Savic. In difesa l’obiettivo numero uno è Mario Gila della Lazio (valutato 30 milioni), mentre per la fascia destra è corsa a due tra Anan Khalaili (Union SG) e Dodo (Fiorentina). A centrocampo, il sogno di Allegri è strappare Adrien Rabiot al Milan, con Richard Rios come prima alternativa in caso di addio di Anguissa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Il calciomercato del Napoli per Allegri: 4 colpi in canna. Rabiot, Frattesi e il caso Vergara

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