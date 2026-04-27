Nel corso dell’estate, il Milan ha organizzato un incontro con i propri rappresentanti presso ‘Casa Milan’ per definire il nuovo calciomercato. Sono stati discussi quattro possibili acquisti, destinati a rafforzare l’organico della squadra. Tra le trattative in corso, si parla di un possibile arrivo di un centrocampista proveniente dalla Premier League e di un attaccante di nazionalità straniera. Inoltre, si sono approfondite le trattative con altri due giocatori, il cui arrivo potrebbe essere ufficializzato nelle prossime settimane.

Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare - rispettivamente amministratore delegato, direttore tecnico e direttore sportivo del Milan - sono operativi, ormai da mesi, per il calciomercato estivo 2026. L'obiettivo dei tre dirigenti è quello di consegnare al tecnico Massimiliano Allegri un organico ancora più competitivo in vista della stagione 2026-2027, quella dove il Diavolo - almeno questo è l'auspicio - tornerà a disputare la Champions League dopo un anno di forzata assenza dalla competizione. Un lavoro in piedi e strutturato alla perfezione: ve lo spieghiamo di seguito. Un mese fa, più o meno, a 'Casa Milan' è...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il patto di calciomercato a ‘Casa Milan’: 4 colpi per Allegri e l’intrigo Rowe-Rabiot

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