Il calcio europeo si sta avvicinando a modelli americani, con un aumento delle pause pubblicitarie deciso dalla FIFA. Il presidente dell’organizzazione ha annunciato che più interruzioni si tradurranno in più pubblicità durante le partite. Questa modifica sarà evidente già ai prossimi Mondiali, confermando un trend di trasformazione del calcio in stile statunitense.

Infantino aumenta le pause: più pause, più pubblicità. Il calcio a forma di Stati Uniti è già in mezzo a noi, solo che lo vedremo davvero – esplicito – tra poco, ai Mondiali. L’intervallo con Madonna, Shakira e i BTS, i personaggi di Sesame Street e dei Muppets.Mma l’estetica da Super Bowl è solo una parvenza. È nella sostanza finanziaria che il pallone americano s’è già impossessato di quello Europeo. Ai Mondiali Infantino si è ritagliato tre minuti di pausa per tempo a causa del caldo. Saranno sei minuti di spot pubblicitari. In media nelle partite di Nfl c’è un’ora di pubblicità. E infatti ai Mondiali l’intervallo potrebbe durare anche più di quindici minuti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il calcio europeo si sta sempre più americanizzando, anche perché i soldi li mettono loro

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