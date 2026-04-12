Caffè e design | a Bangkok la mostra che celebra il gusto italiano

A Bangkok si tiene una mostra dedicata al settore del caffè italiano, che mette in mostra design e innovazione tecnologica. L'esposizione presenta oggetti iconici legati alla cultura del caffè e alla loro evoluzione nel tempo. La rassegna evidenzia come il design abbia accompagnato lo sviluppo di strumenti e apparecchiature nel mondo del caffè, sottolineando la relazione tra estetica e funzionalità.

Il design e l’innovazione tecnologica del settore caffè italiano approdano a Bangkok con una mostra dedicata alla trasformazione degli oggetti iconici del gusto. L’esposizione, intitolata Passione italiana: l’arte dell’espresso, si terrà presso il NEXTOPIA all’interno del Siam Paragon dal 23 aprile al 12 maggio 2026, inserendosi nel quadro delle celebrazioni per la Giornata Nazionale del Made in Italy. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’Istituto italiano di Cultura di Bangkok e l’Ambasciata d’Italia in Thailandia, che hanno recentemente ottenuto la quarta edizione del concorso Capitali della Creatività Italiana nel Mondo. Il percorso espositivo fa parte del programma Sip of Italy, un evento più ampio denominato Italia Reloaded.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caffè e design: a Bangkok la mostra che celebra il gusto italiano “0-99. Design per gioco”: a Palazzo Arese Borromeo la mostra che racconta il gioco da tavolo come cultura, design e relazioneIn occasione della Milano Design Week 2026, dal 10 aprile al 10 maggio, Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno (MB) apre le sue sale a 0-99. Bialetti: nuovi investitori per l’icona del caffè italiano. Loro Piana e Zambon puntano su design e innovazione.La storica azienda Bialetti, simbolo del design e del caffè espresso made in Italy, vede una significativa evoluzione nella sua compagine societaria.