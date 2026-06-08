Il caffè dei tarocchi per i giorni felici pubblicato in Italia da Newton Compton Editori, è arrivato nelle librerie il 31 marzo 2026 tradotto da Claudia Soddu, che ha il merito di restituire con fluidità e sensibilità la prosa delicata e riflessiva dell’originale coreano, mantenendo intatto il tono poetico e contemplativo che caratterizza la scrittura dell’autrice Moon Hye-jung. Il libro è già stato definito come il caso editoriale coreano di cui tutti parlano e si è imposto come il romanzo più conteso alla Fiera del Libro di Londra, raggiungendo rapidamente le classifiche internazionali. Un debutto letterario di grande impatto che segue il filone della letteratura coreana contemporanea, capace di trasmettere pace ma anche di far riflettere molto. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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© Nerdpool.it - IL CAFFÈ DEI TAROCCHI PER GIORNI FELICI di Moon Hye-jung: recensione

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Il caffè dei tarocchi per i giorni felici – Incipit | La lettura breve di Dario Albertini

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