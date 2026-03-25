Oroscopo dei Tarocchi di Aprile 2026 | classifica dei segni più fortunati amore lavoro e giorni chiave del mese per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone Vergine Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci

Da feedpress.me 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A aprile 2026 si prevede un mese caratterizzato da cambiamenti e decisioni importanti per vari segni zodiacali. Secondo le previsioni, alcuni di essi potrebbero affrontare momenti di riflessione e scelte decisive, influenzate da movimenti interiori più che da eventi esterni. Le influenze dei Tarocchi suggeriscono che i giorni chiave del mese saranno determinanti per le questioni di amore e lavoro di diversi segni.

Aprile 2026 si apre come un mese di definizione, passaggio e riconquista interiore. I Tarocchi non parlano di eventi calati dall’alto, ma di movimenti profondi che prendono forma nei gesti quotidiani, nelle parole trattenute troppo a lungo, nelle scelte che smettono di poter restare sospese. È un mese che chiede lucidità, ordine, coraggio e una nuova fedeltà verso ciò che conta davvero. Questo oroscopo dei Tarocchi di Aprile 2026 è costruito in chiave simbolica ed evolutiva, con uno sguardo concreto su amore, lavoro, denaro e decisioni pratiche. Ogni segno riceve una carta guida, un’interpretazione approfondita, un giorno o una fase del mese da tenere d’occhio e una Mossa Intuitiva reale da compiere per trasformare l’energia in azione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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