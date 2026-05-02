La cucina dei libri di Soyangri è il primo romanzo dell’autrice e giornalista coreana Kim Jee-Hye. Il libro si concentra su una protagonista che lavora nel settore editoriale e sulla sua passione per la lettura e la cucina. La narrazione si svolge attraverso ricette, ricordi e incontri con personaggi diversi, creando un collegamento tra cibo e letteratura. La storia si sviluppa tra momenti di vita quotidiana e riflessioni personali.

Yujin è al centro della nostra storia, nata e cresciuta a Seoul, ma a un certo punto della sua vita sceglie di rifugiarsi nel piccolo villaggio di Soyangri, tra colline e ciliegi in fiore. Qui, impiegando mesi di energia e dedizione, trasforma un vecchio hanok (tradizionale casa coreana a singolo piano, con i tetti curvi e i materiali naturali) in qualcosa di davvero unico: La Cucina dei Libri, una libreria in cui leggere sorseggiando bevande e gustando dolci, ma anche un luogo di incontro dove è possibile pernottare e trovare un momento di relax e conforto. Il luogo ideale per qualsiasi lettore. e non solo. Leggendo la storia ci troveremo...🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - LA CUCINA DEI LIBRI DI SOYANGRI di Kim Jee-Hye: recensione

Le uscite di gennaio che vale la pena segnare

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