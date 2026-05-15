28 anni dopo 3 potrebbe segnare un nuovo traguardo per il genere horror se mai verrà prodotto

Dopo più di vent'anni, il regista Danny Boyle e altri collaboratori stanno lavorando a un progetto che potrebbe cambiare il panorama del genere horror. La pellicola, ancora in fase di sviluppo, si basa su un’idea originale e promette di portare novità nel modo di raccontare storie spaventose. La produzione è in corso e si attendono aggiornamenti sul suo avanzamento e sulla data di uscita, che potrebbe arrivare tra qualche tempo. Restano da vedere le reali intenzioni e gli esiti di questo nuovo tentativo.

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28 anni dopo rivoluzionerà il genere horror? Dopo più di vent'anni, il regista Danny Boyle e lo sceneggiatore Alex Garland dovrebbero finalmente unire le forze per dar vita al secondo sequel dell'attesissimo terzo episodio della saga di zombi ambientata in Gran Bretagna, una grande speranza dopo il risultato non proprio luminoso dello scorso anno. Fin dall'inizio, l'idea di 28 anni dopo era quella di realizzare una trilogia: tre film, a partire da 28 anni dopo e da Il Tempio d'Ossa, volti a raccontare la storia di Spike, il giovane protagonista interpretato da Alfie Williams che vediamo crescere sullo sfondo di una Newcastle in preda alla rabbia da zombi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - 28 anni dopo 3 potrebbe segnare un nuovo traguardo per il genere horror, se mai verrà prodotto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 28 ANNI DOPO: IL TEMPIO DELLE OSSA Trailer 2 Ufficiale (2026) Sullo stesso argomento Un derby che potrebbe segnare un nuovo inizioQuando il Milan di Pioli collezionava sconfitte nei derby come francobolli, e l’Inter quelle partite pareva giocarle a occhi chiusi, c'era sempre un... F1, Lando Norris: “Mai avuto un problema del genere, vedremo cosa verrà fuori dalle analisi”È Andrea Kimi Antonelli il vincitore del Gran Premio della Cina 2026, secondo appuntamento del Mondiale F1. #LucindaDelfinaJuarez fu rapita insieme al figlio il ?? #13maggio 1977 a #Claypole.Aveva 28 anni.Fu detenuta presso il reggimento di fanteria n. 9 di #Corrientes.Il figlio abbandonato dopo il sequestro venne rintracciato dalle @abuelasdifusion nel 1984. Luc x.com 28 anni dopo 3 finalmente confermato? Alfie Williams stuzzica i fan sui socialCome di certo saprete se ci seguite con costanza, c'è grande incertezza sul destino di 28 anni dopo: Parte 3: il film, che dovrebbe rappresentare l'ultimo capitolo della trilogia di 28 anni dopo, è st ... cinema.everyeye.it La regista di 28 anni dopo rompe il silenzio sul flop: Inspiegabile, il film è belloSentite che cosa ha detto la regista Nia Da Costa sul grosso flop del nuovo film horror 28 anni dopo: Il tempio delle ossa. cinema.everyeye.it