Il caccia franco-tedesco Scaf non volerà più. La decisione è stata comunicata ufficialmente. Berlino ora si concentrerà sul Gcap, il programma di sviluppo di un nuovo sistema di combattimento aereo. Nessuna delle due nazioni continuerà con l’attuale progetto, che è stato abbandonato. La scelta interrompe i piani di collaborazione tra Francia e Germania sul progetto. Il Gcap sarà l’obiettivo successivo per le forze armate dei due paesi.

Il Système de combat aérien du futur (Scaf) non volerà mai, e adesso è ufficiale. Secondo quanto riporta il settimanale tedesco Der Spiegel, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron avrebbero concordato di bloccare definitivamente lo sviluppo del caccia di sesta generazione franco-tedesco (e spagnolo), mettendo la parola fine a uno dei progetti di difesa più travagliati dell’ultimo decennio. La decisione era nell’aria da mesi (per non dire anni), complice il complesso rapporto tra i soggetti industriali dei due Paesi, ma adesso si apre un’altra partita: cosa faranno Parigi e Berlino? E quanto è probabile che almeno uno dei due guardi adesso concretamente all’opzione Gcap? Un programma che non s’aveva da fare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Scaf, il caccia franco-tedesco non volerà mai. Ora Berlino guarderà al Gcap?

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