Arezzo ha deciso | Comanducci in Palazzo e la dedica va al babbo

Da lortica.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arezzo ha scelto Marcello Comanducci come nuovo sindaco. La decisione è stata presa attraverso le elezioni amministrative e la sua candidatura ha ottenuto il maggior numero di voti. La cerimonia di insediamento si è svolta in municipio, dove Comanducci ha ringraziato i cittadini. La sua elezione avviene in un momento di transizione politica per la città. La dedica ufficiale è stata rivolta al padre del nuovo primo cittadino.

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Alla fine gli aretini l’hanno bell’e deciso: Marcello Comanducci sarà il nuovo sindaco della città. Quando lo spoglio era ormai agli sgoccioli, il candidato del centrodestra viaggiava attorno al 56%, lasciando dietro Vincenzo Ceccarelli e mettendo il sigillo su una vittoria che già dal primo turno aveva preso una certa piega. A caldo, emozionato, Comanducci ha dedicato il successo al padre Piero, scomparso undici anni fa. «Questa vittoria la dedico a mio babbo», sono state le prime parole del nuovo sindaco. E così, dopo settimane di manifesti, santini, strette di mano, cene elettorali e promesse da tutte le parti, gli aretini hanno messo la croce e detto la loro. 🔗 Leggi su Lortica.it

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