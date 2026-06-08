Arezzo ha scelto Marcello Comanducci come nuovo sindaco. La decisione è stata presa attraverso le elezioni amministrative e la sua candidatura ha ottenuto il maggior numero di voti. La cerimonia di insediamento si è svolta in municipio, dove Comanducci ha ringraziato i cittadini. La sua elezione avviene in un momento di transizione politica per la città. La dedica ufficiale è stata rivolta al padre del nuovo primo cittadino.

Alla fine gli aretini l’hanno bell’e deciso: Marcello Comanducci sarà il nuovo sindaco della città. Quando lo spoglio era ormai agli sgoccioli, il candidato del centrodestra viaggiava attorno al 56%, lasciando dietro Vincenzo Ceccarelli e mettendo il sigillo su una vittoria che già dal primo turno aveva preso una certa piega. A caldo, emozionato, Comanducci ha dedicato il successo al padre Piero, scomparso undici anni fa. «Questa vittoria la dedico a mio babbo», sono state le prime parole del nuovo sindaco. E così, dopo settimane di manifesti, santini, strette di mano, cene elettorali e promesse da tutte le parti, gli aretini hanno messo la croce e detto la loro. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo ha deciso: Comanducci in Palazzo e la dedica va al babbo

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#Ballottaggi, scrutinio parziale Arezzo (42 sez. su 97): Comanducci (CDX): 55,3% Ceccarelli (CSX): 44,7% Lecco (8 sez. su 43): Boscagli (CDX): 50,5% Gattinoni (CSX): 49,5% Macerata (10 sez. su 44): Parcaroli (CDX): 54,5% Tittarelli (CSX): 45, x.com

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