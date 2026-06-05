FOTO | Campagna elettorale chiusa tra brindisi e flash mob Il gran finale di Comanducci e Ceccarelli

Si è conclusa la campagna elettorale 2026 nel comune di Arezzo, con eventi pubblici e momenti di festa. I candidati al ballottaggio sono Marcello Comanducci, rappresentante del centrodestra, e Vincenzo Ceccarelli, del centrosinistra. Dopo settimane di confronti e incontri pubblici, si avvicina il voto finale.

È calato il sipario sulla campagna elettorale 2026 nel comune di Arezzo. Dopo settimane intense di dibattiti e botta e risposta sui temi più caldi per il futuro della città, i due candidati che si sfideranno al ballottaggio Marcello Comanducci (centrodestra) e Vincenzo Ceccarelli (centrosinistra). 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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