Il Barocco incontra il rock | Magic Queen in concerto al Teatro Tiffany
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Prosegue il percorso culturale di “Barocco, variazioni sul tema”, la rassegna collaterale alla mostra dedicata al Barocco proposta alla città da Cantiere Tiffany. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 10 giugno alle 20.45 al Teatro Tiffany, in viale Medaglie d’Oro 82, e vedrà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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