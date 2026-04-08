Il mito dei Queen torna a Milano | ' We Will Rock You' infiamma il Teatro Nazionale

A Milano, il musical ‘We Will Rock You’ torna in scena al Teatro Nazionale dal 9 al 19 aprile. Lo spettacolo, ispirato ai Queen, è stato scritto da Ben Elton con la collaborazione di Roger Taylor e Brian May. La rappresentazione è dedicata alla musica della band e ripropone le canzoni più famose dei Queen in una produzione teatrale. La location ospiterà nuovamente questa messa in scena che ha già riscosso successo in passato.

Dal 9 al 19 aprile al Teatro Nazionale torna il musical ‘We Will Rock You’, lo spettacolo musicale scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May.Una storia di libertàLo spettacolo è un vero e proprio cult internazionale, capace di unire teatro e concerto in un’unica esperienza. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Il rock dei Queen travolge Roma: We Will Rock You al Teatro Olimpico Leggi anche: Dai Beatles ai Queen: al Coccia il viaggio sinfonico nel mito del rock Temi più discussi: Teatri a Bologna: gli spettacoli da non perdere ad aprile 2026; Premio MEI Miglior Live Sanremo 2026 a Tullio De Piscopo: riconoscimento al maestro del Napule’s Power -; Cartellone teatrale di Milano ad aprile 2026: cosa vedere e dove. Il mito dei Queen torna a Milano: 'We Will Rock You' infiamma il Teatro NazionaleDal 9 al 19 aprile al Teatro Nazionale torna il musical ‘We Will Rock You’, lo spettacolo musicale scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May. milanotoday.it We Will Rock You, il musical con le canzoni dei Queen in scena a BolognaDopo il successo delle passate stagioni, We Will Rock You torna in scena, l'1 e il 2 aprile al Teatro EuropAuditorium di Bologna, per offrire al pubblico un viaggio emozionante che celebra l'unicità, ... ansa.it Uno spettacolo energico e coinvolgente che ci immerge nelle indimenticabili e immortali sonorità dei Queen. Lo spettacolo "We Will Rock You" scritto da Ben Elton in collaborazione con Roger Taylor e Brian May riempirà di magia il Teatro Nazionale di Milano - facebook.com facebook Torna in scena “We will rock you”, il musical che celebra le canzoni dei Queen e il loro messaggio universale. Stasera a Bologna e dal 9 al 19 aprile a Milano. @TimisoaraPinto x.com