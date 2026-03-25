We will rock you – Il Musical | torna al Politeama Genovese il grande show dedicato ai Queen

Il musical “We will rock you”, dedicato ai Queen, torna in scena al Politeama Genovese di Genova dal 27 al 29 marzo. Lo spettacolo, parte della tournée italiana, è l’adattamento teatrale ufficiale della band e sarà protagonista di tre serate consecutive. La produzione è stata annunciata come un grande show musicale, con repliche previste nel teatro genovese per questa settimana.

Continua il successo della tournée italiana di “We will rock you – Il Musical”, lo spettacolo teatrale ufficiale dei Queen, che arriva a Genova per tre attesissime serate, dal 27 al 29 marzo al Politeama Genovese. Ambientato in un futuro distopico in cui la musica è stata standardizzata e l’individualità cancellata, lo spettacolo racconta la ribellione di un gruppo di giovani outsider che riscoprono il potere del rock come forma di libertà, identità ed espressione. Un racconto potente e attuale che, attraverso ironia, energia e grandi emozioni, parla a pubblici di tutte le generazioni. In scena un cast di performer, cantanti e musicisti che porta sul palco tutta la potenza dei grandi classici dei Queen, eseguiti rigorosamente dal vivo e in lingua originale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - “We will rock you – Il Musical”: torna al Politeama Genovese il grande show dedicato ai Queen Articoli correlati Leggi anche: “We Will Rock You”, il musical-tributo ai Queen conquista la ChorusLife Arena We Will Rock You – Il Musical: a Roma il rock dei Queen diventa spettacolo totaleC’è un’energia che attraversa le generazioni, resiste al tempo e continua a parlare al presente: è quella della musica dei Queen.