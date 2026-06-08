Il ballottaggio di Agrigento | spoglio in corso notizie e aggiornamenti sui risultati | LA DIRETTA

Sono in corso le operazioni di spoglio dei voti nel ballottaggio per il sindaco di Agrigento, dopo che i seggi sono stati chiusi. La città attende di conoscere l’esito definitivo della consultazione, che deciderà il successore di un sindaco eletto nel 2020. La vittoria sarà assegnata a chi otterrà il consenso maggiore tra i candidati in corsa. I risultati ufficiali saranno comunicati appena completato lo scrutinio.

Seggi chiusi. “Giochi” fatti, questa volta definitivamente. Agrigento, anche se sarà necessario attendere l'esito dello spoglio, ha il suo sindaco: colui che prenderà il posto di Franco Micciché che era stato eletto nel 2020 e che guiderà le sorti della città capoluogo per i prossimi 5 anni. Lo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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