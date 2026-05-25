Elezioni 2026 ad Agrigento | seggi chiusi e al via lo spoglio notizie e aggiornamenti sui risultati | LA DIRETTA

Le urne si sono chiuse ad Agrigento per le elezioni del 2026. Lo spoglio delle schede è iniziato, ma non è escluso che possa essere necessario un secondo turno, in caso di risultato incerto. La situazione resta in fase di aggiornamento e non ci sono ancora dati definitivi sui risultati. La città attende i primi risultati ufficiali nelle prossime ore.

Seggi chiusi. Non è detto che sia definitivamente visto che Agrigento potrebbe anche andare al ballottaggio. Ma almeno per il momento i "giochi" sembrano essere fatti. Nelle urne potrebbe esserci c'è già il nome - ma sarà necessario attendere l'esito dello spoglio - del nuovo sindaco, di colui. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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