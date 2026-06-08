Ballottaggio elezioni comunali 2026 risultati Civita Castellana | la diretta dello spoglio

Alle 15 di lunedì 8 giugno è iniziato lo spoglio delle schede per il ballottaggio delle elezioni comunali 2026 a Civita Castellana. I risultati in tempo reale vengono aggiornati man mano che vengono conteggiati i voti. La procedura riguarda i candidati in corsa per la carica di sindaco. Nessuna informazione è ancora disponibile sui numeri ufficiali o sui candidati vincitori. Lo spoglio continuerà fino alla conclusione delle operazioni di voto.

Elezioni comunali 2026, ballottaggio a Civita Castellana: risultati in tempo reale a partire dalle 15 di lunedì 8 giugno, ora in cui è previsto l'inizio dello spoglio delle schede per il secondo turno. In diretta tutti gli aggiornamenti sull'affluenza, sul voto, le percentuali dei candidati. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Risultati Elezioni comunali 2026: Sindaco, i primi dati reali, chi ha vinto e chi ha perso

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