Ballottaggio elezioni comunali 2026 risultati Civita Castellana | la diretta dello spoglio

Da viterbotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 15 di lunedì 8 giugno è iniziato lo spoglio delle schede per il ballottaggio delle elezioni comunali 2026 a Civita Castellana. I risultati in tempo reale vengono aggiornati man mano che vengono conteggiati i voti. La procedura riguarda i candidati in corsa per la carica di sindaco. Nessuna informazione è ancora disponibile sui numeri ufficiali o sui candidati vincitori. Lo spoglio continuerà fino alla conclusione delle operazioni di voto.

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Elezioni comunali 2026, ballottaggio a Civita Castellana: risultati in tempo reale a partire dalle 15 di lunedì 8 giugno, ora in cui è previsto l'inizio dello spoglio delle schede per il secondo turno. In diretta tutti gli aggiornamenti sull'affluenza, sul voto, le percentuali dei candidati. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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