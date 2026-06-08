Il 16 giugno il primo consiglio del sindaco Venturini Ancora attesa per la giunta

Il primo consiglio comunale dell’era Venturini si terrà il 16 giugno nella sala del consiglio di Ca’ Farsetti. La seduta si svolgerà a Ca’ Loredan, sede dell’assemblea. Restano ancora da definire i membri della giunta, che non sono stati ancora annunciati. La convocazione segna l’inizio ufficiale dell’attività amministrativa sotto la nuova guida. La data è stata comunicata ufficialmente e rappresenta il primo appuntamento pubblico del nuovo mandato.

Martedì 16 giugno a Ca' Loredan (la sala del consiglio di Ca' Farsetti) si terrà il primo consiglio comunale dell'era Venturini. Quello in cui, oltre al giuramento del sindaco Simone Venturini, sarà eletto il presidente del consiglio comunale (e i due vice presidenti), saranno comunicati i. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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VENTURINI: «IL 16 GIUGNO IL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE, LA PROSSIMA SETTIMANA LA GIUNTA» | 05/06/2026

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