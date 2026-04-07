Primo consiglio comunale per il Masci-ter e intanto cresce l' attesa per sapere chi ci sarà in giunta

Nel primo consiglio comunale del Masci-ter, gli eletti si sono seduti negli scranni di Palazzo di Città, mentre si attende di conoscere quali membri del centrodestra occuperanno i nove posti da assessore che il sindaco dovrà assegnare. La riunione ha visto la presenza dei rappresentanti del nuovo consiglio, ancora in attesa di definire le nomine per la giunta. La seduta si è svolta senza ulteriori dettagli su decisioni o provvedimenti immediati.

Quel che è certo è che domani, mercoledì 8 aprile, a sedersi saranno i 32 eletti della tornata elettorale dell’8 e del 9 marzo perché, come ha più volte detto il sindaco, la sua scelta è stata quella di far sì che fosse con loro che si svolgesse la prima assise. Poi, ha detto, si comporrà la giunta. Quelle trascorse sono state quindi settimane di confronto nella maggioranza di centrodestra per trovare una quadra non semplice visto lo spostamento degli equilibri dopo che Forza Italia ha superato Fratelli d’Italia prendendosi gli 8 consiglieri che prima erano di FdI che di consiglieri in questo terzo mandato del sindaco Carlo Masci, ne ha 7.... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

La Giunta comunale e la casella del Welfare: tutto fermo in attesa del Consiglio sul bilancioLa soluzione più probabile, al momento, resta quella di affidare l'incarico al consigliere Michelangelo Cavone (vicino al deputato Marco Lacarra),...

Nominato il primo assessore della nuova giunta Masci: è Gianna CamploneIl primo cittadino ha ufficializzato la nomina come assessore di Gianna Camplone, presidente dell’associazione “Diversuguali” Il sindaco Carlo Masci...

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7 aprile 1946, Legnano elegge il primo consiglio comunale dopo la caduta del fascismoLe elezioni premiano la Democrazia Cristiana come primo partito a Legnano. Il più votato tra i 40 consiglieri eletti è Anacelto Tenconi ... legnanonews.com

80° anniversario della Repubblica e del primo Consiglio comunale, gli appuntamenti a BergamoIL CALENDARIO. Bergamo festeggia l’80° anniversario della Repubblica e del primo Consiglio comunale. ecodibergamo.it

APRILE 1946 – 4 APRILE 2026: 80 ANNI DI DEMOCRAZIA Ieri mattina abbiamo vissuto un momento di grande valore per la nostra comunità, celebrando gli 80 anni dall’insediamento del primo Consiglio Comunale democraticamente eletto della nostra citt - facebook.com facebook

1946-2026: Ottant’anni del primo Consiglio Comunale e della Repubblica Italiana. Il Comune di Bergamo promuove un palinsesto di iniziative istituzionali e culturali per celebrare questi due 80° anniversari. Programma completo comune.bergamo.it x.com