Sindaco alle prese con la giunta tra promesse e risultati elettorali | l' unica certezza è il presidente del Consiglio
Maria Luigia Iodice è stata ufficialmente proclamata sindaco di Marcianise durante una cerimonia nell’aula consiliare del municipio. La proclamazione ha concluso le formalità ufficiali, confermando il suo ruolo di primo cittadino. La cerimonia si è svolta alla presenza dei rappresentanti istituzionali e dei cittadini, senza altri eventi pubblici o interventi significativi. La nomina si inserisce nel quadro delle elezioni amministrative recenti.
Maria Luigia Iodice è ufficialmente il nuovo sindaco di Marcianise. Presso la casa comunale, nell'aula consiliare, si è infatti svolta la cerimonia di proclamazione del primo cittadino. La leader del Campo Largo è la prima donna ad indossare la fascia tricolore a Marcianise.Prossimamente si. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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